Американскую пенсионерку 17 часов продержали в заложниках, ее спасли благодаря игре Wordle

В США в дом одинокой пожилой женщины ворвался незнакомец, который 17 часов продержал ее в заложниках. Пенсионерку смогли спасти благодаря популярной головоломке Wordle.

Инцидент произошел в пригороде Чикаго в ночь на 6 февраля. 80-летняя Дениз Холт спала в своей комнате, когда к ней в дом через окно проник обнаженный мужчина с ножницами в руках.

Нападающий был весь в крови, поскольку, разбивая окно, зацепился за обломки стекла. Сначала он пригрозил пожилой женщине расправой, однако уже в считанные минуты спокойно лег к ней под одеяло, чтобы “согреться”.

После этого мужчина снова схватился за ножницы и приказал женщине пойти с ним в душ. Под давлением угроз 80-летняя Дениз вынуждена была перерезать все телефонные провода, чтобы никто не смог к ней дозвониться.

На протяжении всей ночи мужчина повторял, что не нанесет владелице дома никакого вреда. Под утро он завел пожилую женщину в холодный подвал и запер дверь.

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Как спасали пенсионерку

Согласно данным полиции, Дениз Холт была заперта в течение 17-ти часов. Будучи босой в ночной рубашке, она делала разные упражнения, чтобы не замерзнуть.

Две взрослые дочери Дениз, живущие в других штатах, первыми заметили исчезновение матери. Женщина каждое утро делилась с ними своими результатами игры в онлайн головоломки Wordle, однако на этот раз дочери не получили ни одного сообщения.

Обеспокоенные женщины вызвали полицию, чтобы убедиться, что с матерью все хорошо. Преступник, который в это время оставался в доме пенсионерки, задерживался силами спецназа.

Им оказался 32-летний Джеймс Дэвис, по предварительным данным, имеющий психические расстройства. Мужчине уже предъявлены обвинения в вооруженном вторжении, похищении человека и нападении на полицейского.

80-летняя женщина находится в шоке, однако в результате нападения никаких физических травм не получила.