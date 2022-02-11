Разбитые окна и одна кровать на всех: на Закарпатье у 25-летней матери изъяли пятерых детей

На Закарпатье у 25-летней многодетной матери изъяли сразу пятерых маленьких детей. Самой старшей девочке девять лет, младшему мальчику – три года.

Инцидент произошел в селе Крытое Мукачевского района. Известно, что молодая мать воспитывала детей без мужа. Кто сообщил полицейским об ужасных условиях жизни ее пятерых детей, не отмечено.

В заброшенном доме из-за разбитых окон была очень низкая температура. Вокруг царила антисанитария, дети были голодными и неухоженными.

По непонятным причинам на всех шести жителей в доме была только одна кровать. Вполне возможно, что дети время от времени могли спать на холодном полу.

Что решила полиция

Семья не первый год состоит на учете, и представители соцслужб неоднократно просили 25-летнюю женщину создать более благоприятные условия для своих маленьких детей.

По состоянию на 11 февраля все дети были изъяты от матери. Девятилетняя девочка находится на обследовании в областной больнице, ее младшие братики и сестренки будут проживать в детском приюте.

На горе-матерь за ненадлежащее воспитание составят очередной админпротокол по статье 184 КУоАП. В ближайшее время будет решен вопрос о лишении женщины родительских прав.