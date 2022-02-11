Направил струю воды в лицо: 53-летнего волынянина осудили за убийство коллеги

В Волынской области перед судом предстал 53-летний мужчина, который, будучи пьяным, случайно убил своего коллегу. Следующие шесть лет он проведет в тюрьме.

Инцидент произошел в конце декабря 2020 в селе Шклинь под Луцком. Вместе мужчины находились на одном из частных предприятий, когда между ними возник конфликт.

Разъяренный уборщик направил своему оппоненту струю воды из аппарата высокого давления прямо в лицо.

В результате он смертельно повредил горло 42-летнего мужчины: от полученной травмы тот скончался на месте.

В ходе следствия подсудимый в подробностях рассказал, что произошло в тот день: по его словам, он хотел “поставить на место” коллегу, но не убивать.

Учитывая это и ряд других установленных фактов, уголовное производство было открыто по ч.2 ст. 121 (Тяжелые телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего) УК Украины.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы.

Источник: Волынская областная прокуратура