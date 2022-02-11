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Ехал с “подарками” к невесте: в Белой Церкви будут судить грабителя, избившего женщину

Наташа Тарчевська редактор ленты
Ехал с “подарками” к невесте: в Белой Церкви будут судить грабителя, избившего женщину

В Киевской области будут судить 31-летнего мужчину, который жестоко избил и ограбил женщину вдвое старше себя. Следующие десять лет он может провести в тюрьме.

Инцидент произошел вечером 14 ноября в Белой Церкви. 56-летняя женщина возвращалась домой, когда у железнодорожного моста на нее набросился незнакомец.

Без слов он достал деревянную доску и нанес ей серию ударов в разные части тела. Когда женщина упала, молодой человек вырвал из ее рук сумку, в которой были наличные, банковские карты и смартфон.

Сразу после этого 31-летний мужчина планировал ехать с награбленным к своей невесте, живущей в другой области. К счастью, женщине помогли неравнодушные прохожие и в тот же вечер после сообщения в полицию злоумышленника задержали.

Пока продолжался допрос, 56-летнюю женщину госпитализировали: из-за многочисленных травм она находилась на длительном лечении.

Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 187 УК Украины. Речь идет о разбое, совершенном лицом, ранее уже привлекаемым к ответственности за аналогичные преступления.

Обвинительный акт на 11 февраля уже направили в суд. Если вина злоумышленника будет доказана, ему грозит от семи до десяти лет за решеткой с конфискацией имущества.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция, Depositphotos

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