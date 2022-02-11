Закрыл в сауне и насиловал: за убийство женщины житель Запорожья получил пожизненное

Прокуратура отстояла пожизненное заключение мужчине, который семь лет назад жестоко убил 57-летнего администратора сауны. Перед расправой он изнасиловал свою жертву неестественным способом.

Весной 2021 года суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет тюрьмы, однако приговор заменили на пожизненное.

Издевался, избивал и душил

Ужасный инцидент произошел 26 ноября 2015 года в Запорожье. Подозреваемый (тогда еще 38-летний) мужчина решил провести вечер в сауне, расположенной на проспекте Соборном.

На входе его встретила 57-летняя работница сауны. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил “поухаживать” за ней, однако получил отказ.

— Подсудимый напал на администратора учреждения, преодолел силой его сопротивление и вопреки воле женщины удовлетворил свою половую страсть. Удары наносил по голове, туловищу, рукам и ногам, — говорится в сообщении.

После полового акта 38-летний злоумышленник сжал женщине шею и буквально смотрел, как она умирает.

Сигнализация и следствие

В тот же вечер в сауну прибыл наряд полицейских, отреагировавших на сигнализацию. Внутри они обнаружили окровавленное тело 57-летней женщины.

За считанные минуты кинолог вместе с собакой нашли и самого злоумышленника: он был слишком пьян, чтобы скрыться с места убийства, поэтому скрылся в соседнем помещении.

Главным доказательством причастности мужчины стали видео с камер наблюдения. В то же время, на суде злоумышленник до последнего не хотел признавать свою вину полностью.

Первоначально уголовное производство было открыто только по ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. В ходе досудебного расследования и ряда экспертиз правовая квалификация изменилась.

После более чем семи лет рассмотрения суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 153, п. 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Речь идет об убийстве и удовлетворении половой страсти неестественным способом.

Кроме этого, с него был взыскан материальный и моральный ущерб в сумме более 387 тыс. гривен. Остальную жизнь жестокий насильник проведет в тюрьме.

Источники: Запорожская областная прокуратура, Октябрьский райсуд Запорожья