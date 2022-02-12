Тело нашли без одежды: на Львовщине из-за неосторожного курения погиб мужчина

Во Львовской области в пожаре трагически погиб мужчина. Его личность устанавливают полицейские.

Инцидент произошел в ночь на 12 февраля в Жовкве. Пожар начался в пятиэтажном жилом доме по улице Львовской.

Прибывшие на место происшествия спасатели быстро нашли место, где началось возгорание. Когда огонь был ликвидирован, в подвале дома обнаружили мужчину без одежды: медикам пришлось констатировать его смерть.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения. Вероятно, мужчина курил в подвале, когда на нем загорелась одежда.

Был ли погибший жителем дома, где произошел пожар, будет установлено в ближайшее время.

Источник: Департамент по гражданской защите ЛОГА