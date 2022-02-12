Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Тело нашли без одежды: на Львовщине из-за неосторожного курения погиб мужчина

Наташа Тарчевська редактор ленты
Тело нашли без одежды: на Львовщине из-за неосторожного курения погиб мужчина

Во Львовской области в пожаре трагически погиб мужчина. Его личность устанавливают полицейские.

Инцидент произошел в ночь на 12 февраля в Жовкве. Пожар начался в пятиэтажном жилом доме по улице Львовской.

Прибывшие на место происшествия спасатели быстро нашли место, где началось возгорание. Когда огонь был ликвидирован, в подвале дома обнаружили мужчину без одежды: медикам пришлось констатировать его смерть.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения. Вероятно, мужчина курил в подвале, когда на нем загорелась одежда.

Был ли погибший жителем дома, где произошел пожар, будет установлено в ближайшее время.

Читайте
Хотела согреться возле печки: в пожаре под Львовом погибла 86-летняя бабушка

Источник: Департамент по гражданской защите ЛОГА

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка