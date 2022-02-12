В Чернигове электричка сбила несовершеннолетнюю девочку, за ее жизнь борются медики

В Чернигове электричка сбила несовершеннолетнюю на железнодорожном переезде. Девочка госпитализирована в критическом состоянии.

Инцидент произошел вечером 12 февраля в микрорайоне Подусовка. Около шести часов 17-летняя девочка пересекала колеи, когда ее сбил электропоезд сообщением Чернигов-Славутич.

Была ли это попытка самоубийства или трагическая случайность, установят правоохранители. Более подробную информацию о состоянии здоровья девочки врачи пока не сообщают.

Уголовное производство открыто по ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) УК Украины.

На месте инцидента работают патрульные следственно-оперативная группа и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта.