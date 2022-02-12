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В Луганске боевик расстрелял своих сослуживцев и сбежал в “ДНР” — разведка

Наташа Тарчевська редактор ленты
Бойовики на Донбасі

В неподконтрольном Луганске боевик под действием наркотиков расстрелял своих “побратимов”, после чего бежал в так называемую ДНР.

По данным украинской разведки, инцидент произошел 10 февраля в 7-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го армейского корпуса (Луганск) российских оккупационных войск.

— В этот день военнослужащий разведывательной роты указанной бригады в состоянии наркотического опьянения обстрелял своих сослуживцев, – говорится в сообщении.

В результате вооруженного нападения двое боевиков погибли, еще двое — получили ранения.

По состоянию на вечер 12 февраля самопровозглашенная “власть” так называемой ЛНР продолжает поиски подозреваемого.

Такой инцидент, как подчеркнули украинские разведчики, является очередным примером того, каково на самом деле морально-психологическое состояние оккупантов.

Источник: ГУ разведки Минобороны Украины

Фото: Getty Images

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