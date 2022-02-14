Пожар в Киевской гимназии восточных языков: сгорело 2 тыс. кв. м кровли

Масштабный пожар произошел 14 февраля около 1.20 в учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков на улице Львовской, 25 в Святошинском районе столицы. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Загорелась кровля трехэтажного здания гимназии. Тушение пожара осложнялось тем, что дом старый, с деревянными конструкциями и перекрытиями. Поэтому огонь быстро распространялся.
Спасатели удалось за два часа локализовать возгорание на площади 2 000 кв. м и в 4.39 полностью ликвидировать.
На месте пожара работали 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 60 спасателей.
Что стало причиной пожара, будут устанавливать правоохранительные органы.
Сегодня ночью в Киеве также горела многоэтажка по ул. Флоренции 12-А в Днепровском районе столицы.
Пожар возник на кухне в одной из квартир на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома. Возгорание в 3.17 ликвидировано.
Бойцы ГСЧС спасли хозяина квартиры. Предварительно установлено, что у него отравление продуктами горения, но от госпитализации мужчина отказался. Огонь повредил линолеум, закопчены стены и потолок квартиры.