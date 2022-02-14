Масштабный пожар произошел 14 февраля около 1.20 в учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков на улице Львовской, 25 в Святошинском районе столицы. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Загорелась кровля трехэтажного здания гимназии. Тушение пожара осложнялось тем, что дом старый, с деревянными конструкциями и перекрытиями. Поэтому огонь быстро распространялся.

Спасатели удалось за два часа локализовать возгорание на площади 2 000 кв. м и в 4.39 полностью ликвидировать.

На месте пожара работали 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 60 спасателей.

Что стало причиной пожара, будут устанавливать правоохранительные органы.

Пожар в Киевской гимназии восточных языков: сгорело 2 тыс. кв. м кровли / 3 фотографии

Сегодня ночью в Киеве также горела многоэтажка по ул. Флоренции 12-А в Днепровском районе столицы.

Пожар возник на кухне в одной из квартир на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома. Возгорание в 3.17 ликвидировано.

Бойцы ГСЧС спасли хозяина квартиры. Предварительно установлено, что у него отравление продуктами горения, но от госпитализации мужчина отказался. Огонь повредил линолеум, закопчены стены и потолок квартиры.