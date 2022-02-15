Шел с папой в садик: в селе на Винничине пьяный водитель ВАЗ сбил трехлетнего мальчика

В Винницкой области водитель легковушки ВАЗ сбил трехлетнего мальчика. Ребенок срочно был госпитализирован.

Инцидент произошел утром 14 февраля в поселке Дашев Гайсинского района. 28-летний мужчина, находившийся за рулем легковушки, допустил наезд на мальчика.

Установлено, что в то утро ребенка в сад вел 36-летний местный житель. Никаких предупреждающих сигналов, по словам мужчины, водитель ВАЗ не совершал.

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, выяснилось, что 28-летний водитель на момент совершения ДТП был пьян.

— Признание на состояние опьянения зафиксировало 1,27 промилле алкоголя в организме водителя, — говорится в сообщении.

Трехлетнего мальчика с травмами госпитализировали в Винницкую областную детскую больницу. В каком состоянии ребенок, пока не сообщается.

Уголовное производство по факту ДТП открыто по ч. 1 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

За совершенное мужчине может грозить наказание до трех лет условно с лишением права управлять транспортными средствами.