Набросился в машине: под Киевом мужчина получил семь лет за развращение сына своего друга

В Киевской области перед судом предстал мужчина, подозреваемый в развращении несовершеннолетнего сына своего товарища. За совершенное сексуальное насилие в отношении мальчика следующие семь лет он проведет в тюрьме.

Инцидент произошел в августе 2020 года под Киевом. Точный населенный пункт, как и возраст подозреваемого, в прокуратуре не сообщили.

В ту ночь мужчина проник в автомобиль, где спал 13-летний сын его давнего знакомого.

— Воспользовавшись беспомощным состоянием 13-летнего парня, осужденный совершил развратные действия по отношению к нему, — говорится в сообщении.

Где в то время был отец мальчика и при каких обстоятельствах нападавший оказался в чужом автомобиле, следователи также не разглашали.

Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 156 (Развращение малолетнего ребенка) УК Украины. Результаты экспертиз подтвердили причастность подозреваемого к преступлению.

По решению суда мужчину приговорили к семи годам лишения свободы: кроме этого, следующие три года ему будет запрещено заниматься какой-либо деятельностью, связанной с уходом, содержанием и воспитанием детей.

Источник: Киевская областная прокуратура