Вместе с любовником: под Львовом на день влюбленных погибла 40-летняя многодетная женщина

В пожаре под Львове погибла 40-летняя многодетная женщина вместе со своим любовником. Без матери остались две девочки и мальчик, которых, к счастью, в момент пожара дома не было.

Инцидент произошел в день влюбленных, 14 февраля. В канун трагедии 41-летний Павел пришел в гости к Марии еще вечером, а уже ночью пылали не только сердца влюбленных, но и сам дом.

Первые последствия страшного пламени увидели соседи 40-летней Марии: вместо окна ее дома виднелось сплошное черное пятно.

От чада и дыма там невозможно было устоять на ногах, но несмотря на это соседка вместе с участковым прорвалась в комнату, чтобы спасти Марию и ее поклонника.

Не выжил никто

Когда на место пожара прибыли медики и спасатели, оказывать помощь уже некому: и женщина, и ее любимый лежали в комнате мертвыми.

По предварительной версии, тлеть начало на кухне, а убили влюбленных ядовитые испарения. Почему же пара не почувствовала запаха гари – остается загадкой.

— Было установлено, что происходит тление вещей домашнего обихода на площади 4 м.кв. К сожалению, в одном из помещений дома мы обнаружили тела двух погибших. Это хозяйка дома 1981 года рождения и мужчина 1980 года, — подтвердили в ГСЧС.

Мария только недавно переехала в этот дом из Львова, однако со своими детьми не жила: двое дочерей и сын лишь время от времени приезжали к матери в гости.

Больше всего местным жаль именно детей Марии, которые теперь остались круглыми сиротами и самого Павла, который якобы стал “последней жертвой” женщины.

Четвертый любовник

Односельчане погибшей Марии намекают, что в ужасной трагедии она виновата сама. Женщина не один год злоупотребляла спиртным, и ни один ее любовник не оставался без щедро налитой рюмки.

За всю жизнь Мария похоронила уже троих мужчин, а сейчас погибла сама уже со своим четвертым избранником.

— Саша – раз, Витя – два, Петя – три. А четвертый. Доброе о Марии ничего не могу сказать. Но все они умерли, — рассказал один из соседей.

Главной версией пожара все считают стоящую на кухне неисправную плиту: эпицентр возгорания был именно в том месте, где и стоял этот электроприбор. Скорее всего, любовники уже были достаточно пьяны, чтобы не почувствовать, что горит кухня.

Тем временем трое детей Марии будут оставаться со своей бабушкой во Львове. А в селе все местные начали проверять обогреватели и плиты, чтобы не постигла такая же гибель, как двух невнимательных любовников.