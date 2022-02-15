Тело нашли возле дома: в селе на Красиловщине мужчина задушил 21-летнюю девушку

В Хмельницкой области арестовали мужчину, убившего 21-летнюю девушку, с которой он накануне отдыхал в компании. Он был старше своей жертвы на 14 лет.

Инцидент произошел в селе Кульчинки на Красиловщине. Бездыханное тело девушки соседи нашли днем ​​12 февраля: она лежала в нескольких десятках метров от собственного дома.

Следователи выяснили, что днем ​​ранее, в пятницу вечером девушка отдыхала вместе со своими знакомыми. Поздно ночью 35-летний мужчина предложил провести ее домой.

– Во время разговора между ними возник конфликт, во время которого тот схватил свою жертву за шею и задушил, – говорится в сообщении.

Судмедэкспертиза установила, что смерть 21-летней девушки наступила в результате удушения.

Как стало известно со слов соседей, у задержанного мужчины есть жена и двое детей. В каких отношениях он находился с погибшей, неизвестно.

Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении и поместили в СИЗО.

Если суд докажет вину мужчины, ему может грозить от семи до пятнадцати лет за решеткой. Досудебное расследование продолжается.