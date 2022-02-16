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В Нью-Йорке нашли девочку, которая исчезла в 2019 году: ребенок два года жил под лестницей

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Нью-Йорке нашли девочку, которая исчезла в 2019 году: ребенок два года жил под лестницей

В Нью-Йорке случайно нашли маленькую девочку, которая исчезла еще в 2019 году. Четырехлетнюю Пейсли Шултис нашли в маленькой комнатке под лестницей, ведущей в подвал дома ее биологических родителей, лишенных своих прав на ребенка.

14 февраля полиция получила ордер на обыск и справку о предполагаемом местонахождении девочки, которую разыскивал ее законный опекун.

Один из детективов во время обысков заметил, что на лестнице виднеется фрагмент ткани, напоминающий одеяло.

По его требованию следователи использовали инструменты для снятия нескольких деревянных ступенек: именно тогда они увидели крошечные ножки девочки.

– Помещение было небольшим, холодным и влажным, – рассказали детективы журналистам.

К счастью, с четырехлетней Пейсли Шултис, по предварительным выводам медиков, ничего не произошло.

Ее здоровье находится в норме, и ребенка уже вернули законному опекуну. В ближайшее время суд решит судьбу похитителей девочки.

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Фото: Depositphotos

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