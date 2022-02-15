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Факты / Происшествия

Дома нашли предсмертную записку: 54-летняя одесситка погибла под колесами поезда

Наташа Тарчевська редактор ленты
Дома нашли предсмертную записку: 54-летняя одесситка погибла под колесами поезда

В Одессе 54-летняя женщина устремилась под поезд. В результате полученных травм она погибла на месте.

Инцидент произошел 15 февраля недалеко от железнодорожной станции Слободская. Одесситка вышла на пути внезапно, как раз перед приближением поезда.

Руководивший локомотивом машинист рассказал следователям, что сразу начал тормозить, однако из-за короткого расстояния женщина была обречена.

Когда на место происшествия прибыли медики, им оставалось только констатировать смерть пострадавшей.

Во время первоочередных следственных действий полицейские установили личность женщины и посетили ее домой. В одной из комнат была найдена предсмертная записка, содержание которой не разглашается.

В настоящее время производство открыто по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с отметкой самоубийство.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция, Depositphotos

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