Мерял температуру и целовал: во Львове школьница обвинила своего физрука в домогательствах

В одном из лицеев Львова школьница обвинила своего учителя по физкультуре в домогательствах. Одноклассники почти единогласно встали на защиту педагога.

Инцидент произошел в Карпатах во время зимних каникул. Сразу после случившегося 15-летняя Вероника позвонила по телефону на горячую линию для жертв насилия, и только потом матери и полицейским.

Мать защищает дочь

Как рассказала журналистам мать школьницы Елена Крамаренко, в 21-й лицей Вероника перевелась на учебу только в январе, и за это время не успела хорошо познакомиться с одноклассниками.

Именно поэтому девочка согласилась поехать с коллективом в Карпаты: путешествие проходило под руководством молодого физрука Николая Владимировича.

– В какой-то момент он начал лезть к ней целоваться. То есть, с языком, целовать, и она не подпускала его, как могла, закрывалась, – признается мать Вероники.

Девочка рассказала матери, что в Карпатах они вместе выпивали алкогольные напитки. До этого дня Вероника вроде еще никогда не пробовала спиртное, и после нескольких глотков ей стало плохо.

– По факту и он пил, и они. С его разрешения, получается. Моя дочь не привыкла к такому, ей от слабоалкоголки стало плохо. Она была испугана. Она не ожидала, ну он взрослый человек, и он сам в комнате находится. Так было несколько раз. На четвертый раз, он снова полез и полез под кофту, — добавляет Елена Крамаренко.

Что рассказал учитель по физкультуре

28-летний Николай Владимирович, подозреваемый в домогательствах к своей ученице, все обвинения отвергает.

Он признался, что в тот вечер из-за плохого самочувствия Вероники просто решил измерить ей температуру. Никаких лишних прикосновений или поцелуев, по словам педагога, быть не могло.

— Да, пиво было, была водка, которая уже была начата, там половины точно уже не было, и много разного пива. Я не возражаю, что я оттянул футболку и поставил ей градусник, но потом я повернул ее на ту сторону, где градусник, и на этом все, – рассказал журналистам учитель.

После случившегося Николай Владимирович и дальше работает в лицее, от уроков его не отстранили.

Поверить в то, что бывший ученик, а теперь еще и преподаватель лицея посягнул на десятиклассницу, никто не может, поэтому здесь ждут официальных выводов следователей.

Реакция директора и полиции

По словам директора львовского лицея №21 Валентины Звежинской, о спонтанной поездке в Карпаты, организованной учителем физкультуры, она не знала.

Вместе с тем, женщина добавила, что Николай Владимирович — любимый учитель не только старшеклассников, но и их родителей. За девять лет работы в лицее на него не было составлено ни единой жалобы.

— Ни я, ни администрация, ни классный руководитель – мы не были поставлены в известность о такой поездке. Просто учитель пользуется огромным уважением детей. Служебное расследование придет к выводу: если ответ будет “да”, такой учитель не заслуживает работы в образовательном учреждении, — подчеркнула директор лицея.

Между тем, в полиции уже провели ряд экспертиз. По результатам одной из них, в тот вечер 15-летняя Вероника была трезвой, а вот учитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пока известно, что девочка еще не приходила на занятия после инцидента: она находится в подавленном состоянии, с ней работает психолог.

Мать школьницы заявила, что планирует снова перевести дочь в другое учебное заведение, чтобы избежать травли со стороны одноклассников.

Насколько правдивы обвинения школьницы в домогательствах со стороны педагога, будут выяснять правоохранители. Если вина 28-летнего мужчины будет доказана, его не только уволят с работы, но и посадят за решетку.