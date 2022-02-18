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В Киеве подрались пассажиры метро, у одного из которых было огнестрельное оружие

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Киеве подрались пассажиры метро, у одного из которых было огнестрельное оружие

В Киеве полицейским удалось предупредить конфликт между двумя пассажирами метро, ​​у одного из которых было огнестрельное оружие. Оба мужчины задержаны.

Инцидент произошел 17 февраля на станции метро Харьковская. К правоохранителям обратились работники метрополитена, ставшие свидетелями ссоры между мужчинами.

Предмет, похожий на огнестрельное оружие, был изъят: к счастью, нападающий не успел его применить. Был ли это настоящий пистолет, станет известно по результатам экспертизы.

— В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и очевидцев инцидента, — говорится в сообщении.

Уголовное производство будет открыто уже после проработки полученной информации. Были ли задержанные знакомы до этого инцидента и что стало его причиной, устанавливается.

В то же время, на официальной Facebook-странице Киевского метрополитена никаких подробностей конфликта между пассажирами не публиковали.

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Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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