В Волынской области задержан 28-летний молодой человек, который вместе с товарищем ограбил мужчину. На свою жертву они набросились прямо в подъезде.

Инцидент произошел 10 февраля в Ковеле. В полицию обратилась жена потерпевшего, которая рассказала, что муж вернулся домой избитым и без сумки, где была немалая сумма денег.

В ходе первоочередных следственных действий выяснилось, что к дерзкому ограблению причастны двое жителей города Луцк в возрасте 28 и 30 лет. Для этого полицейские несколько дней работали с видеокамерами наблюдения и другими деталями, предоставленными потерпевшим.

– Их уже сегодня задержали в Луцке сотрудники управления уголовного розыска, ковельские оперативники, следователи и патрульные полицейские. Один из них уже имел проблемы с законом и был судим за подобные преступления, — говорится в сообщении.

Ограбление двое мужчин планировали заранее. Были ли нападающие знакомы со своей жертвой, в полиции не сообщили.

Вырвали сумку с деньгами: в Ковеле мужчину избили в подъезде, его спасла жена / 7 фотографий

Уголовное производство открыто по ч.4 ст.187 (Разбойное нападение) УК Украины. В ходе обысков в квартирах подозреваемых следователи обнаружили вещественные доказательства, подтверждающие причастность к ограблению в Ковеле.

В ближайшее время обоим грабителям изберут меру пресечения. Если суд докажет вину мужчин, им может грозить до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.