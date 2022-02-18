Донецкая железная дорога ограничила движение пригородных пассажирских и грузовых поездов из-за артобстрелов. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Отмечается, что, несмотря на предоставленные гарантии безопасности с неподконтрольной территории боевики снова начали обстрелы.

Так, около 8.00 недалеко от железнодорожной станции Скотувата начался артобстрел.

– Заметим, что на этом участке Донецкой железной дороги проводятся ремонтно-восстановительные работы. Но даже после предоставления гарантий о прекращении огня, соблюдать их на неподконтрольной территории не стали, — говорится в сообщении.

Пока все работы прекратили, а работники доставлены в бомбоубежище.

Из-за обстрелов Донецкая железная дорога временно ограничила движение пригородных пассажирских и грузовых поездов к станции Фенольная.

Станция Фенольная находится в пгт Нью-Йорк.

Главнокомандующий ВСУ Украины Валерий Залужный сообщил, что сегодня под Счастьем гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел российских оккупационных войск.

Источник: Донецкая железная дорога

Фото: Донецкая железная дорога