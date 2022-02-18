В Харькове из семьи временно изъяли девятилетнюю девочку. Мать несколько дней подряд злоупотребляла алкоголем и оставила дочь, больную простудой, без присмотра.

Инцидент произошел в Киевском районе города. Женщина воспитывает девятилетнюю девочку без мужа: вдвоем они проживают в одном из общежитий на улице Старошишковской.

По предварительной информации, полицию и представителей соцслужб вызвали неравнодушные соседи, уставшие от алкоголизма молодой женщины.

Не могла встать с кровати: в Харькове девятилетнюю девочку забрали у пьяной матери / 2 фотографии

Когда в комнату вошли правоохранители, горе-мать была настолько пьяной, что не смогла подняться с кровати. Рядом сидела ее растерянная дочь.

Было установлено, что девятилетняя девочка долгое время не посещала школу из-за плохого самочувствия: впоследствии медики обнаружили у нее признаки простуды.

Пока горе-мать приходила в себя, ее дочь забрали в больницу. На женщину правоохранители составили админпротокол по ст.184 (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Вернут ли девочку обратно в семью, пока неизвестно. В ближайшее время ее судьбу решат соцслужбы.