Показывал половой орган на улице: суд арестовал пенсионера, растлевавшего девочек

В Черновицкой области арестован пенсионер, подозреваемый в развращении малолетних девочек. На время следствия он был помещен в СИЗО.

Инцидент произошел в одном из сел Вижницкого района. По данным следствия, 62-летний мужчина посреди улицы демонстрировал девочкам половой орган и намекал на секс.

Испуганные школьницы рассказали все родителям, после чего за дело взялась полиция. Был ли в тот день мужчина в состоянии опьянения, не сообщается.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 156 (Развращение малолетних) УК Украины.

Возраст пострадавших детей в прокуратуре не указали, но ввиду части статьи девочкам не было и 14-ти лет.

Суд избрал пенсионеру меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 62 тыс. грн. Досудебное расследование по делу продолжается.

Источник: Черновицкая областная прокуратура