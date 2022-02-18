На территории временно оккупированного Донецка раздался мощный взрыв возле здания бывшей Донецкой областной государственной администрации, в котором сейчас расположено так называемое “правительство ДНР”.

По данным украинских СМИ, взорвался автомобиль, находившийся на местной парковке. Начальник “народной милиции ДНР” Денис Синенков сообщил, что поврежден его автомобиль, однако он не пострадал.

По данным агентства оккупантов, взрыв в Донецке произошел около 18.00 по киевскому времени. По их данным, якобы взрывную волну слышал весь город.

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