Нашли голой на кладбище: в Каменце мужчине грозит пожизненное за убийство молодой женщины

В Хмельницкой области перед судом предстал 38-летний мужчина, жестоко убивший молодую женщину. Это уже вторая жертва подозреваемого: в начале нулевых он совершил убийство собственной жены.

Инцидент произошел в конце октября прошлого года в селе Зиньковцы, что возле Каменца-Подольского. По данным следствия, 37-летняя женщина шла домой, когда за ней начал следовать незнакомец.

Вблизи старого кладбища, убедившись, что никого рядом нет, 38-летний мужчина ударил женщину по голове. В результате сильного удара она потеряла равновесие и упала на землю.

После этого нападающий силой снял с женщины всю ее одежду и задушил. Какие действия сексуального характера совершал мужчина в отношении жертвы, в прокуратуре не уточнили из соображений нравственности.

Когда 37-летняя женщина перестала сопротивляться, подозреваемый встал с земли и спокойно ушел домой.

Что говорят следователи

Уголовное производство было открыто по п. п. 10, 13 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, соединенное с сексуальным насилием и совершенное лицом, ранее уже совершавшим умышленное убийство) УК Украины.

Известно, что 38-летний подозреваемый почти двадцать лет назад убил свою жену, и вышел на свободу после заключения лишь в 2019 году.

Данное досудебное расследование уже завершено, и обвинительный акт уже был направлен в суд.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы или же пожизненное лишение свободы.

Источник: Хмельницкая областная прокуратура