На Львовщине 44-летний мужчина угрожал жене гранатой, его задерживали бойцы КОРДа

Во Львовской области задержан 44-летний мужчина, который угрожал расправой своей жене. Для этого была введена специальная полицейская операция.

Инцидент произошел 19 февраля в одном из сел Стрыйского района. Между супругами возник конфликт, однако его подробности пока неизвестны.

Чтобы устрашить жену, злоумышленник решил пригрозить ей взрывом гранаты. Испуганная женщина успела выбежать и позвонить в полицию.

— Немедленно была введена специальная полицейская операция. На место происшествия выехали сотрудники территориального подразделения полиции, а также взрывотехники, бойцы спецподразделения КОРД и сотрудники других служб полиции области, говорится в сообщении.

После непродолжительных переговоров 44-летний мужчина выбросил гранату в реку и сдался правоохранителям. В результате инцидента обошлось без пострадавших.

Уголовное производство открыто по ч.4 ст.296 (Хулиганство) УК Украины. За совершенное горе-мужу грозит от трех до семи лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.