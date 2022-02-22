На ТЭС в Счастье горят уже три трансформатора: обстрелы мешают тушению пожара

Оккупанты не прекращают обстрелы Счастья в Луганской области. Поэтому спасатели до сих пор не могут начать тушение пожара на ТЭС. Из-за попадания снаряда горят уже три трансформатора.

В каждом из них по 40 тонн масла. Если горючая жидкость будет и дальше разливаться, огонь может перекинуться на вторую очередь, то есть следующие три трансформатора теплоэлектростанции.

Поэтому бойцы ГСЧС и спецтехника сейчас находятся в полной готовности на безопасном расстоянии.

Из-за пожара на ТЭС над Счастьем поднимается столб черного дыма.

Пожар на ТЭС в Счастье начался 22 февраля около 12.30 после попадания вражеского снаряда в один из трансформаторов.

После его возгорания разлилось масло и огонь перекинулся на соседний трансформатор. На тот момент спасатели также не могли начать тушение пожара из-за обстрелов со стороны оккупированных территорий.