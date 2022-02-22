Не простил разрыва отношений: харьковчанина арестовали за попытку поджога бывшей

В Харькове арестовали 28-летнего мужчину, пытавшегося поджечь свою бывшую девушку. За циничное покушение на убийство ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Инцидент произошел 19 февраля в одном из продуктовых магазинов по улице Бучмы. Все преступные действия мужчины зафиксировали камеры видеонаблюдения.

23-летняя девушка, работавшая продавцом в магазине, незадолго до этого разорвала отношения с парнем и больше не хотела продолжать общение. В тот день нападавший пришел к бывшей на работу и попросил продать ему сигареты.

— Когда продавщица подошла к нему поближе, мужчина облил ее легковоспламеняющейся жидкостью. Потом поджег бумажки, которые принес с собой, и стал их бросать в бывшую любимую, чтобы на ней загорелась одежда, — говорится в сообщении прокуратуры.

Пламя быстро охватило прилавок, и внутри магазина начался пожар. Девушка тем временем успела выбежать на улицу через другой выход, чтобы позвать на помощь.

Что говорят в прокуратуре

Уголовное производство было открыто по трем статьям: ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 УК Украины. Речь идет о законченном покушении на умышленное убийство и повреждение имущества путем поджога.

Благодаря видео камер наблюдения и показам пострадавшей девушки злоумышленника быстро нашли и задержали. По состоянию на 22 февраля мужчине избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО.

Если суд докажет вину горе-бывшего, ему грозит от десяти до пятнадцати лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.

Источник: Харьковская областная прокуратура