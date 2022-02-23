Забетонированный ящик на балконе: в Киеве женщина нашла труп матери, пропавшей 6 лет назад

В одной из многоэтажек Киева женщина на собственном балконе обнаружила труп 43-летней матери, которая без вести исчезла шесть лет назад. Труп погибшей лежал на балконе в залитом бетоном деревянном ящике.

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы. Шесть лет назад Оксана пошла на работу и пропала: через несколько месяцев ее объявили в розыск, однако следственные действия не принесли результата.

Вскоре после этого в опустевшую квартиру на улице Нежинской переехала дочь 43-летней женщины, Татьяна. Соседи до сих пор не могут понять, как за шесть лет можно было не заметить огромный ящик, почему-то залитый бетоном.

– Ее дочь жила с двумя детьми еще. Я не могу себе представить, как за шесть лет не навести порядок на балконе, это же тебе не в деревне, где какой-то сарай заброшенный, ну кто его знает, — рассказал журналистам сосед, хорошо знавший погибшую.

Только после начала ремонта в феврале этого года Татьяна начала разгребать хлам на балконе. Когда женщина дошла до странного ящика, от едкого запаха чуть не потеряла сознание. Журналистам Татьяна никак не прокомментировала произошедшее.

Главный подозреваемый

Уголовное производство по факту жуткой находки было открыто по ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Правоохранители не сомневаются: это была хладнокровная расправа и наглая попытка скрыть следы убийства. Однако обстоятельства гибели 43-летней женщины выяснить не так легко, как казалось.

— Проведен осмотр тела, однако в связи с годами упущенного времени эксперты пока не могут установить причину наступления смерти этой женщины. Будут назначены более тщательные исследования, которые представят следствию информацию. У следствия есть версии по поводу лиц, которые общались с женщиной накануне ее исчезновения, — заверили в прокуратуре.

По данным полиции, причастные к расправе над женщиной не просто знали свою жертву, но и имели доступ к ее квартире, а также достаточно времени, чтобы после убийства заливать ее тело бетоном.

Сейчас главным подозреваемым является сожитель погибшей Оксаны. Известно только то, что мужчина родом из Донецкой области: когда его гражданская жена внезапно исчезла, он тоже перестал выходить на связь.