В районе города Червоноград Львовской области вечером 21 февраля произошло землетрясение магнитудой 2,8 балла по шкале Рихтера. Источник подземных толчков находился на глубине 3 км.

— По классификации землетрясение относится к ощутимым, ощущается немногими людьми, которые находятся внутри помещения, под открытым небом — только в благоприятных условиях. Колебания похожи на сотрясения от легкого грузовика, — сообщили в Главном центре специального контроля.

Также специалисты сообщили, что внимательные наблюдатели во время землетрясения во Львовской области могли заметить легкие колебания легких предметов, более сильно – на верхних этажах.

На территории Львовской области наиболее мощные землетрясения зарегистрировали 11 сентября 2018 года и 3 декабря 2019 года с магнитудами 2,2 и 3 соответственно.

21 января в Кривом Роге произошло землетрясение. Местные жители ощутили подземные толчки, расположенные на глубине 5 км. Магнитуда толчков составила около 3,3 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение ощутили жители нескольких районов города, в их квартирах звенела посуда, ненадолго пропал свет и двигалась мебель.

Источник: Главный центр специального контроля