Детская шапочка на льду: на Полтавщине трагически погибли два девятилетних мальчика

В Полтавской области трагически погибли два маленьких мальчика. Игорь и Ваня были лучшими друзьями и вместе ходили в четвертый класс. Им было всего девять лет.

После трагического инцидента в селе Каменные Потоки объявлен трехдневный траур. В тот солнечный день двое школьников катались на велосипедах, а последний раз их видели в местном магазине.

Когда вечером мальчики не вернулись домой, родители немедленно начали поиски, вызвали полицию и попросили о помощи односельчан.

Директор Каменопотоковского лицея Татьяна Дихтяренко рассказала журналистам, что тревожный звонок получили все одноклассники и друзья пропавших детей.

– Звонили всем одноклассникам. Все родители восприняли эту информацию как о своих детях. Очень быстро включились в эту оперативную работу, – поделилась она.

Мобильный телефон был только у одного мальчика, однако в тот день он оставил его дома. Уже через час к поискам пропавших товарищей присоединились почти все односельчане.

Где нашли детей

Во время поисков были осмотрены заброшенные дома, лес, кусты и даже река на окраине села.

– К поисковой работе немедленно привлекли весь личный состав Кременчугского райуправления, наряды патрульной полиции, кинологов, военнослужащих национальной гвардии, работников ГСЧС, – рассказали в полиции.

Один из случайных свидетелей рассказал, что видел мальчиков у берега Днепровских плавней.

Поиски не прекращалась всю ночь, и только к утру на тонком кризисе полицейские увидели детскую шапочку. Она неприметно лежала у проломленной проруби.

– Нашим водолазно-спасательным отделением на расстоянии ста метров от берега и на глубине полтора метра были найдены тела мальчиков, — сообщили в ГСЧС.

На руках у школьников были многочисленные царапины, а тела застыли в позах, свидетельствующих о том, что дети до последнего пытались удержаться на поверхности.

Руководство лицея, где учились девятилетние мальчики, уверяет: беседы по теме опасности на воде проводились неоднократно.

У погибшего Игоря были и отец, и мать, а вот полусироту Ваню воспитывали трое взрослых братьев, пока мать была на заработках.