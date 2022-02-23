Обнаженное тело у железной дороги: в Лубнах раскрыли убийство женщины шестилетней давности

В Полтавской области удалось разыскать убийцу 58-летней женщины, погибшей шесть лет назад. За совершенное мужчине грозит пожизненное.

Инцидент произошел весной 2016 в Лубнах. Первым обнаженное тело женщины со следами насилия обнаружил охранник бывшей железнодорожной товарной станции.

Прибывшие на вызов следователи выяснили, что женщина погибла в результате колото-резаных ранений шеи и туловища. Возле ее тела лежал окровавленный нож.

— При тщательном осмотре места преступления следователи изъяли оставленные преступником следы и ряд вещественных доказательств, указывающих на жестокую расправу над потерпевшей. Все изъятое тщательно исследовано экспертами, говорится в сообщении.

Кроме этого, была проведена судебно-медицинская, молекулярно-генетическая (ДНК) и трасологическая экспертиза. Именно благодаря результатам полиция вышла на след убийцы.

Им оказался 59-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе и за убийство человека.

Во время допроса мужчина отрицал какую-либо причастность к убийству женщины, объясняя это тем, что даже не был знаком с ней. Однако под давлением неоспоримых улик подозреваемый признался в содеянном.

Уголовное производство открыто по п.13 ч.2 ст.15 (Умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство) УК Украины.

Если суд докажет вину мужчины, ему грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.