Работаем над ситуацией: в Киеве фиксируют перебои со службами 112 и 101

В Киеве начались массовые перебои со службами полиции и спасателей. Речь идет о линиях 112 и 101: специалисты работают над скорейшим возобновлением работы.

Об этом днем 24 февраля официально заявили в Министерстве внутренних дел.

– Сейчас в Киеве начались перебои со службами 101 и 112. Мы работаем над тем, чтобы максимально быстро исправить ситуацию, и чтобы каждый мог дозвониться. Мы сделаем все, чтобы можно было дозвониться на эти пункты, говорится в сообщении.

В пресс-центре МВД успокоили жителей столицы и заверили, что в ближайшее время каждый киевлянин сможет дозвониться в профильные службы, чтобы получить необходимую помощь.