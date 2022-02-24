В Гостомеле заблокировали десант, военные получили приказ на уничтожение – Зеленский

Во время вторжения России в Украину на аэродром в Гостомеле под Киевом высадился десант боевиков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский десант был заблокирован.

– Вражеский десант в Гостомеле блокируют, войска получили приказ на уничтожение, – отметил глава государства.

В Министерстве обороны Украины добавили, что бригада быстрого реагирования Национальной гвардии сбила три вертолета из 34 самолетов. По последним данным, военные нанесли артиллерийский удар на аэродром, на котором высадился вражеский десант.

– Бригада перегруппировалась. Информация о потерях уточняется. По результату боя гвардейцам удалось сохранить максимум личного состава, — говорится в сообщении.

В органы и подразделения Государственной пограничной службы Украины, даже те, которые расположены в зоне проведения ООС, продолжают прибывать резервисты для обороны и защиты Украины.

Пограничники Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и другие силы безопасности держат оборону, отметили в Госпогранслужбе.