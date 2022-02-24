В мэрии Киева сообщили о зафиксированной воздушной угрозе над столицей и просят жителей при звуке сирены направляться в укрытие.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

— Зафиксирована воздушная угроза! В случае включения сирен просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!, – говорится в сообщении.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, все станции киевского метро во время тревоги доступны для людей в любое время суток.

Напомним, что сегодня в 5:00 Россия начала военное вторжение в Украину. Агрессор нанес ракетные удары по украинским городам.

Вторжение началось с атаки на военные аэродромы и склады в Киеве, Харькове и Днепре. Также российские кафиры перешли государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.