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Факты / Происшествия

В КГГА сообщают о возможности воздушной угрозы

Марта Бондаренко редактор ленты
В КГГА сообщают о возможности воздушной угрозы

В мэрии Киева сообщили о зафиксированной воздушной угрозе над столицей и просят жителей при звуке сирены направляться в укрытие.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

— Зафиксирована воздушная угроза! В случае включения сирен просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!, – говорится в сообщении.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, все станции киевского метро во время тревоги доступны для людей в любое время суток.

Напомним, что сегодня в 5:00 Россия начала военное вторжение в Украину. Агрессор нанес ракетные удары по украинским городам.

Вторжение началось с атаки на военные аэродромы и склады в Киеве, Харькове и Днепре. Также российские кафиры перешли государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Источник: КГГА

Фото: Pixabay

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