В Обуховском районе Киевской области упал самолет Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Трагедия произошла между селами Жуковцы и Триполье.

Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.

На борту самолета находились 14 человек — погибли пятеро.

Сообщается, что самолет упал, затем загорелся.

В настоящее время ГСЧС Украины тушит пожар — привлечены 37 человек и 8 единиц техники.

Напомним, что сегодня, 24 февраля, в 5:00 Российская Федерация начала военное вторжение на территорию Украины.

В селе Липецкое в Одесской области погибли 18 человек в результате удара российских военных. Среди них восемь мужчин и 10 женщин.

Ранее сообщалось, что в Киевской области российско-оккупационные войска пошли на прорыв государственной границы. Военная техника врага зашла через пункт пропуска Вильча.