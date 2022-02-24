Российские войска и техника перешли государственную границу Украины в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

Об этом сообщают в ГПСУ.

В Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска Сеньковка и Гремяч и по другим направлениям.

Пограничники сообщают, что зафиксирован проход колонны техники через пункт пропуска Бударки в Харьковской области и в направлении пункта пропуска Милово в Луганской области.

Российский враг обстрелял большинство пограничных подразделений и наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.