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Вражеские войска нарушили границу четырех областей Украины – ГПСУ

Марта Бондаренко редактор ленты
російські танки

Российские войска и техника перешли государственную границу Украины в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

Об этом сообщают в ГПСУ.

В Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска Сеньковка и Гремяч и по другим направлениям.

Пограничники сообщают, что зафиксирован проход колонны техники через пункт пропуска Бударки в Харьковской области и в направлении пункта пропуска Милово в Луганской области.

Российский враг обстрелял большинство пограничных подразделений и наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

— По имеющейся информации, среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения. Военнослужащие ГНСУ вместе с Вооруженными силами принимают все меры, чтобы остановить врага, — говорится в сообщении.

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