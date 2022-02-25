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Факты / Происшествия

Под Черниговом ВСУ отбили прорыв российских войск

Марта Бондаренко редактор ленты
Под Черниговом ВСУ отбили прорыв российских войск

На подходе к Чернигову украинские вооруженные силы удачно отбили прорыв российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.

По его словам, украинским военным удалось удержать оборону на черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову.

Российская техника отступила от Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку.

Валерий Залужный сообщил, что ВСУ захватили вражескую технику и документы по личным данным российских военных.

Ранее сообщалось, что в Киевской области продолжаются бои украинских военнослужащих с российскими оккупантами.

Последние новости о войне РФ против Украины – смотрите в нашей текстовой трансляции.

Фото: Главнокомандующий ВС Украины

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