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Под Счастьем оккупанты “накрыли” Градами автобусы для эвакуации людей

Марта Бондаренко редактор ленты
град донбас

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что по дороге в город Счастье российские оккупанты Градами обстреляли автобусы для эвакуации населения.

Об этом глава ВГА написал в Facebook.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших.

– Сегодня пытались проехать два автобуса, чтобы вывезти из Счастья пожилых людей, женщин и детей. Как только автобусы подъехали к Счастью, их сразу накрыли Градами. Слава Богу, водители живы, но ранены, — сказал глава ВГА.

По его словам, ситуация в области остается сложной. Больше обстрелов фиксируется вблизи Счастья, Золотого, Новотошковки. Враг Смерчами обстрелял Старобельск. Там были разрушены жилые дома, а еще детский садик.

Сейчас местные органы самоуправления организуют эвакуацию людей там, где это возможно.

По словам Сергея Гайдая, очень много жителей области звонят по телефону и интересуются, где можно записаться в терроборону.

Фото: Getty Images

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