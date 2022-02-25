Российские оккупанты продолжают наступать с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

По информации, управление и наведение авиации производится самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и оккупированного Крыма. Враг выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Все это должно создавать панику среди населения.

На белорусском аэродроме Гомель сел российский Ил-76 с десантниками на борту. Из-за повреждения взлетной полосы на аэродроме в Гостомеле противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев.

Сообщается, что в Черниговской области подразделения ВСУ на реке Белоус остановили врага.

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Под Черниговом российские оккупанты также получили отпор, и теперь пытаются обойти город и осуществить наступление на Киев.

– С этой же целью — наступления на Киев — не считаясь с потерями, враг рвется на направлении Козелец-Бровары и направлении Конотоп-Нежин-Киев. Утрачен город Конотоп, — говорится в сообщении Генштаба.

На юге страны российские войска вышли на рубеж Херсон — Новая Каховка с целью удержания дамбы Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Противник ведет бой за город Мелитополь.

На Донецком направлении враг не смог выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Обстрелы подразделений Объединенных сил не прекращаются.

— На Слобожанщине в районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев, остановили противника и закрепились по определенному рубежу, — говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ ведут постоянные бои и разведку.

Ранее сообщалось, что 25 февраля около 08.30 вблизи села Вознесенское Золотоношского района украинские военные сбили вражеский самолет.

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