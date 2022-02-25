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Факты / Происшествия

Попали два снаряда: в Чернигове горит здание СБУ

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Попали два снаряда: в Чернигове горит здание СБУ

В Чернигове 25 февраля в здание СБУ попали два снаряда захватчиков, после чего там вспыхнул пожар.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

— 25 февраля около 15.15 в городе Чернигов в результате обстрелов произошло возгорание двухэтажного здания областного СБУ, — отметили в пресс-службе ГСЧС.

По предварительным данным, вследствие происшествия пострадавших и погибших нет.

Ликвидацией пожара занимается восемь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС.

Попали два снаряда: в Чернигове горит здание СБУ / 2 фотографии

 

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