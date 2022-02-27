В Сумской области между Чупаховкой и Довжиком (Ахтырский район) российские танки расстреляли автобус с гражданскими. Эту информацию подтвердил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

По его словам, скорые помощи сейчас не подпускают, поскольку местность вокруг заминирована.

– Сейчас семейные врачи пешком из амбулатории выходят им на встречу, на место расстрела. Будут пытаться оказывать им медицинскую помощь до приезда скорой, – рассказал он.

Живицкий заверил, что это проверенная информация и сказал, что детали вскоре сообщит.

В результате обстрелов города Ахтырка (Сумская область) российскими оккупационными войсками по состоянию на утро 27 февраля погибли уже шесть человек, более 50 получили ранения.

В частности, в больнице скончалась семилетняя девочка, пострадавшая при обстреле детского сада.