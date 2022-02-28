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Факты / Происшествия

В Житомирской области вражеские диверсанты обстреляли автомобили полиции: есть погибшие и раненые

Юлия Соколова редактор ленты
Національна поліція

В Житомирской области вражеские диверсанты открыли огонь по автомобилям полиции, в результате чего погибли двое украинских правоохранителей.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, это произошло ночью 27 февраля.

Правоохранители выполняли служебное задание: проверяли информацию о деятельности диверсантов в приграничном районе области, недалеко от населенного пункта Народичи.

– Вражеские ДРГ (диверсионно-разведывательные группы, – Ред.) обстреляли служебные автомобили полицейских. В результате двое правоохранителей погибли. Еще трое, среди которых представитель общественного формирования, получили ранения, — рассказали в полиции.

В пресс-службе также обнародовали имена погибших правоохранителей. Это 41-летний майор полиции Владимир Солодчук и 40-летний майор полиции Иван Гераимчук. Оба работали в Коростенском райуправлении полиции.

Погибшие более 20 лет служили в органах внутренних дел.

Как известно, уже четвертые сутки идет полномасштабная война России против Украины. С момента ее объявления 24 февраля в нашем государстве активизировались вражеские диверсанты.

Так, на днях российские диверсанты, переодетые в форму Нацполиции, расстреляли украинских бойцов на КПП под Васильковом (Киевская область).

В Киеве диверсионная группа открыла огонь по семье с тремя детьми. В результате родители и один ребенок погибли.

Вражеские диверсанты расставляют по городам Украины метки на домах, газопроводах и других объектах. Эти метки являются сигналами для врага и их нужно уничтожать.

В Украине уже создали специальный бот, с помощью которого можно сообщать об обнаруженных метках, которые враг оставляет на дорогах.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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