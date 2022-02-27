27 февраля в 12.21 на улице Озерной в Ирпене занялись три частных жилых дома.

Пожар вызвал обстрел российско-оккупационных войск.

По предварительной информации, в подвалах могут скрываться люди.

От Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для ликвидации привлечены пять человек и одна единица техники.

Напомним, что в 08.20 27 февраля в Буче загорелся дом после того, как в него попал снаряд.

Потом украинские бойцы, пытаясь заблокировать оккупантов, взорвали мост между Бучей и Ирпенем.

Однако колонна из 20 БТРов и танков нашла выход и направилась в сторону Святошина.

Также 27 февраля во время обстрелов по улице Лаврухина на Троещине произошел взрыв во дворе 16-этажного жилого дома.

В результате загорелись семь частных легковых автомобилей. Взрывной волной были повреждены окна и балконы 15 этажей.

По предварительным данным, погибших не обнаружено, а пострадавшие имеют легкие телесные повреждения.

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