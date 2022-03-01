В Киевской области снаряд российских оккупантов попал в частный роддом клиники Адонис (Adonis).

Об этом сообщил генеральный директор сети Адонис Виталий Гирин.

Роддом расположен в селе Бузова Бучанского района Киевской области. Как известно, в этом районе несколько дней идут ожесточенные бои с российскими оккупационными войсками, которые пытаются прорваться в Киев.

По словам Гирина, во время вражеских обстрелов в роддом попал снаряд. Людей из поврежденного здания успели эвакуировать.

– В роддом попал снаряд, повреждения большие, но здание стоит. Все эвакуированы. Главное – не нужно сейчас ехать, кого-то забирать. Все в надежном месте и в безопасности. Это точно, – подчеркнул Виталий Гирин.

Adonis – это сеть частных медицинских центров, филиалы которой открыты в Киеве и пригороде.

Как известно, Вооруженные силы Украины уже шестые сутки ведут ожесточенные бои с российскими войсками, вторгшимися на территорию нашего государства. Глава РФ Владимир Путин объявил войну Украине 24 февраля.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на территории нашего государства.

О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – читайте в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

Источник: Виталий Гирин