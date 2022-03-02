Жители Энергодара не дали технике российских захватчиков зайти в город — мэр

Работники крупнейшей атомной электростанции в Европе Запорожской АЭС вышли встречать кафиров, чтобы не пропустить их к стратегическому объекту.

Это произошло после сообщения, что передовая вражеская группа из восьми бронетранспортеров и 20 единиц автомобильной техники РФ двинулась от Днепровки в сторону Энергодара.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал всех подходить на блокпост, чтобы не пропустить захватчиков. Позже он сообщил, что после встречи местных жителей с российскими фашистами войска РФ отступили.