Жители Энергодара не дали технике российских захватчиков зайти в город — мэр

Работники крупнейшей атомной электростанции в Европе Запорожской АЭС вышли встречать кафиров, чтобы не пропустить их к стратегическому объекту.
Это произошло после сообщения, что передовая вражеская группа из восьми бронетранспортеров и 20 единиц автомобильной техники РФ двинулась от Днепровки в сторону Энергодара.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал всех подходить на блокпост, чтобы не пропустить захватчиков. Позже он сообщил, что после встречи местных жителей с российскими фашистами войска РФ отступили.
— Мы доказали, что ЗАЭС и город под надежной охраной. Жители их не впустят в город ни на шаг. Они услышали и пошли доказывать свое руководство.
Следующая встреча в 15:00 на том же месте. Но все может измениться в любой момент! Будьте готовы! ! Сейчас идем домой, – заявил Орлов.