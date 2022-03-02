Обстрелы в Харькове: погибли 4 человека, еще 15 жителей ранены

Утром 2 марта российские войска бомбили центральный квартал Харькова. Под ракетные удары попали административное здание Государственной полиции, танковое училище, институт Воздушных сил.

По предварительным данным Национальной полиции, в результате утренних обстрелов в Харькове погибли 4 человека (1 гражданское лицо и 3 правоохранителя), еще 15 людей получили ранения.

На месте ракетного обстрела бойцы службы по чрезвычайным ситуациям проводят аварийно-спасательные работы, работает следственно-оперативная группа.

Правоохранители собирают всю информацию о деталях преступления российскими военными и доказательную базу.

Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Согласно действующему украинскому законодательству, за это преступление предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от 8 до 12 лет. Досудебное расследование продолжается.