В результате обстрела Харькова российскими войсками погибла сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина.

Об этом сообщает сайт ОБСЕ.

Марина Фенина погибла 1 марта. 2 марта возле штаб-квартиры ОБСЕ в Вене в знак траура вывесили черный флаг.

— Марину убили, когда она доставляла припасы для своей семьи в городе, ставшем зоной боевых действий. В Харькове и других городах и поселках Украины артиллерийские снаряды и ракеты поражают жилые дома и центры городов, убивая и нанося ранения невинным мирным жителям – женщинам, мужчинам и детям, – отметили в ОБСЕ.

Интересно, что даже после смерти своей сотрудницы ОБСЕ продолжает называть войну России против Украины – военной операцией. Тем самым, поддерживая риторику захватчика.

— Несмотря на неоднократные призывы всего международного сообщества ОБСЕ, неспровоцированная военная операция против Украины продолжается. Мы решительно осуждаем усиление обстрелов в городских центрах, приводящих к гибели и ранению мирного населения, и повторяем наш призыв к РФ — немедленно прекратить боевые действия и перейти к содержательному диалогу, – добавили в ОБСЕ.