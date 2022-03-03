Российские захватчики обстреляли с воздуха село Яковлевка Мерефянской общины Харьковского района.

Бомбами разрушили как минимум 30 частных домов. Также уничтожены частные автомобили, хозяйственные постройки. Ранения получили семь человек, погибли трое. Из-под завалов удалось достать 10 человек.

Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются, информация о погибших и раненых уточняется. На месте работают 20 человек личного состава ГСЧС и три единицы спасательной техники.

Утром 2 марта российские войска бомбили центральный квартал Харькова. Под ракетные удары попали административное здание Государственной милиции, танковое училище, институт Воздушных сил.

По предварительным данным Национальной полиции, в результате утренних обстрелов в Харькове погибли 4 человека (1 гражданское лицо и 3 правоохранителей), еще 15 человек получили ранения.

Также поздно вечером 2 марта мощный взрыв в Харькове произошел в районе завода Шевченко. Харьковский приборостроительный завод специализируется на производстве военной электроники.