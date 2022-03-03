Киевские полицейские задержали диверсионно-разведывательную группу с арсеналом оружия. Они разоблачили двух мужчин, которые украдкой пытались сфотографировать вход на одну из станций метро и прилегающую территорию.

Неподалеку правоохранители обнаружили автомобиль, в котором находились еще два подельника задержанных. Всех диверсантов задержали.

В ходе проверки правоохранители обнаружили в их автомобиле арсенал оружия: РПГ-7, заряд к нему, автоматы Калашникова АК-74 со снаряженными магазинами и большое количество патронов 5,45 мм, гранаты, самодельное взрывное устройство, тротиловые шашки, военные ножи.

Также у диверсантов были канистры с бензином, карты Киева и поддельные пропуска. Группа была передана работникам СБУ.

Изъяли арсенал оружия и канистры с бензином: в Киеве задержали диверсантов / 4 фотографии

2 марта в метро Киева также поймали диверсантов. У одного из них была найдена детская игрушка, в которой были спрятаны боеприпасы. Его товарищ – гражданин Беларуси, тоже имел с собой боевые патроны.

На той же станции метро оперативники Нацполиции обнаружили диверсанта, который передавал врагу позиции подразделений Вооруженных сил Украины через мессенджеры.