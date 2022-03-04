В Чернигове в результате бомбардировки российской авиацией погибли 47 человек. Среди погибших – 38 мужчин и девять женщин.

Об этом сообщили в Черниговской облгосадминистрации.

— По уточненной информации медицинских учреждений, вчера, 3 марта, в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова погибли 47 человек – 38 мужчин и 9 женщин, — говорится в сообщении ОГА.

Там также отметили, что удалось спасти 18 человек.

Днем 3 марта российские войска нанесли ракетные удары по многоэтажным жилым домам в Чернигове, где живут мирные жители.

В результате российской агрессии многие квартиры в домах повреждены, выбиты окна, разрушены и уничтожены стены, кровли, балконы и перекрытия.

В Черниговской ОГА подчеркнули, что рядом нет военных объектов, в жилом массиве есть только больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек.

Источник: Черниговская ОГА