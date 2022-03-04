Пожар на Запорожской АЭС локализован — ГСЧС

Спасатели локализовали пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в Энергодаре.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

— После проведения разведки в пятиэтажном учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар установлено, что горят помещения на третьем, четвертом и пятом этажах, — заявили в ГСЧС.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Тушением пожара занимаются 44 спасателя и 11 единиц техники ГСЧС.

– В 05.55 пожар в учебно-тренировочном корпусе (размером 60 на 40 м) Запорожской АЭС локализован на площади 2 тыс. м. кв, – добавили в ГСЧС.